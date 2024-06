Der Jurist ist Co-Vorsitzender des Forums Demokratische Linke Krefelds SPD-MdB Jan Dieren auf Konfrontationskurs zum Kanzler?

Nach dem desaströsen Ergebnis bei der Europawahl rumort es weiter in der SPD – auch in der Seidenstadt. Die Kanzlerpartei ringt nach dem Debakel um den richtigen Kurs. Die SPD-Linke um den Krefelder Bundestagsabgeordneten Jan Dieren macht Druck, um Kürzungen in Kernbereichen zu verhindern, die ihr besonders am Herzen liegen. Die SPD-Gruppe Forum Demokratische Linke (DL21) beschloss dazu die Einleitung eines parteiinternen Mitgliederbegehrens für „einen Bundeshaushalt 2025 (...), der eine sozialdemokratische Handschrift trägt“, wie es in einer Mitteilung heißt. Indes hat Kanzler Olaf Scholz (noch) die Einhaltung der Schuldenbremse im Blick.