Kandidatur für den Parteivorsitz in Krefeld Herausforderer will Blondin an der CDU-Spitze ablösen

Kritische Stimmen zu Marc Blondin konnte man in der CDU immer mal wieder hören – jetzt hat CDU-Ratsherr Maximilian Becker (34) seinen Hut in den Ring geworfen und seine Bereitschaft zur Kandidatur um den Parteivorsitz erklärt. Er beklagt die Profillosigkeit der CDU und berichtet von der Frustration vieler Mitglieder über die Art der Führung und der Beteiligung der Mitglieder: „Ich bin gut vernetzt in der Stadt und führe viele Gespräche, und alle sagen: Wir fühlen uns nicht abgeholt von der Partei und nicht repräsentiert“. Becker ist seit 2008 CDU-Mitglied und gehört der CDU-Mittelstandsvereinigung MIT sowie der JU an. Letzter Ausschlag für seine Kandidatur sei ein Beitrag von CDU-Urgestein Wilfrid Fabel beim jüngsten Parteitag gewesen. „Er ging nach vorn und sagte, man wisse in Krefeld nicht mehr, wofür die CDU Krefeld steht. ,Fragen Sie sich selbst, warum man in Krefeld CDU wählen soll.’ Wenn jemand, der in Krefeld über 50 Jahren die Politik bestimmt hat, so etwas sagt, dann hat eine Partei ein Problem.“