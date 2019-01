Nordbezirk: Maximilian Becker bleibt Vorsitzender der CDU Nord

Nordbezirk Die Christdemokraten trafen sich zur Mitgliederversammlung.

(jon) Bei einer gut besuchten Mitgliederversammlung hat die CDU im Nordbezirk einen neuen Vorstand gewählt. Der bisherige Stadtbezirksvorsitzende Maximilian Becker wurde in seinem Amt bestätigt. Auch der stellvertretende Vorsitzende, Gerd Göbels, wurde wiedergewählt. Neu in dieser Funktion ist Vivian Maaß, die zugleich die Aufgabe der Mitgliederbeauftragten übernimmt. Als Beisitzer komplettieren Karl-Heinz Feddeck, Jörg Geulmann, Anna Letschert, Ralf Matura, Christian Möller, Hans Pöpperl, Christian Speck, Michael Stenders, Silvia Westmeier und Nils Wierczimok den Vorstand. Der wiedergewählte Stadtbezirksvorsitzende Maximilian Becker erklärte, er „freue sich besonders, dass es gelungen sei, auch eine Reihe jüngerer Mitglieder in den Vorstand zu integrieren“. So gebe es nun eine gute Balance zwischen Jüngeren und Älteren.