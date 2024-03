Ex-Vorsitzende der SPD Krefeld Maxi Leuchters legt Ratsmandat nieder

Maxi Leuchters (SPD) legt zu Ende März ihr Ratsmandat nieder. Die ordnungs-und verwaltungspolitische Sprecherin hatte zuletzt aktiv am Innenstadtstärkungspaket mitgewirkt und unter anderem ein Sicherheitskonzept für die Innenstadt gefordert. Ebenso hat sie das Thema „Mehr Sicherheit von Frauen“ durch mehrere Anträge im Rat auf die Agenda gesetzt. Sie war 2020 direkt für den Wahlkreis Gatherhof/Schicksbaum in den Stadtrat gewählt worden. „Ich konzentriere mich nun auf mein Aufsichtsratsmandat bei der Commerzbank AG in Frankfurt sowie auf mein Mandat im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) in Brüssel neben meiner Tätigkeit als Referatsleiterin bei der Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf.“