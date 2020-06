Gewerbegebiet Hochplateau in Krefeld : Maxi-Garagen eröffnen im Juli

Krefeld Das Dorstener Unternehmen Maxi Garagen Verwaltungs GmbH hat im Gewerbegebiet Hochplateau ein 17.000 Quadratmeter großes Grundstück gekauft. Darauf entstehen im Endausbau 186 Garagen.

Fünf Jahre nach dem Beginn der Arbeiten im Gewerbegebiet Hochplateau am alten Verschubbahnhof in Oppum eröffnet die Maxi-Garagen GbR Krefeld am 1. Juli ihren neuen Garagenhof auf einem 17.000 Quadratmeter großen Grundstück. In der Endausbauphase sollen dort 186 Garagen entstehen. Im ersten Bauabschnitt seien es zunächst einmal 77, erklärte Christian Herberhold, der zusammen mit Florian Schultz und Eckhard Vornbrock die Investition tätigt.

Die ersten Stellflächen seien bereits vermietet und das Grundstück entwickele sich immer mehr zu einem gepflegten Garagenhof, sagte Herberhold. Anfang des kommenden Monats übergebe Maxi-Garagen Schlüssel an die ersten Mieter, die am Promenadenweg 2 in Krefeld sichere und komfortable Einstellmöglichkeiten für Fahrzeuge, Werkzeuge oder Baumaterial gefunden haben. Die Idee der Maxi-Garagen habe Mit-Investor Markus Vornbrock mit seinem Vater entwickelt. Diese erkannten schon vor Jahren in Amerika den Trend, dass benötigte Lagerflächen in den dicht besiedelten Innenstädten immer rarer werden.