Auszeichnung fürs Lebenswerk Matthias Richling holt sich die Krähe ab

Für den Kabarett-Profi ist der Abschied von Figuren Alltag. Auch Helmuth Kohl hat er – mit Bedauern – in der Kostümkiste gelassen, obwohl „der Dicke“ zu seinen Paradeparodien zählte. Auch Christine Lambrecht, minutiös bis in den Silberblick, ist vorerst auf Eis. Hochkarätig sind aktuell seine „Gedankenkonvolute“ als Alice Schwarzer über den „Putin im Mann“ oder die Strobl-Kretschmann-Nummern in seiner Matthias Richling Show.