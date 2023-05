Kultur in Krefeld Matthias Oelrich und der Applaus für die „Wundertüte 2.0“

Bei Oelrichs Auftritt tritt ein Merkmal direkt hervor. Er benutzt kein Mikrofon und braucht es auch nicht. Die Leute sind einfach still, knistern nicht mit Bonbonpapier und brauchen sich auch nicht gegenseitig zu erklären, worum es geht. Oelrichs Stimme ist geschult und füllt den Raum. Man darf vermuten, dass viele sich als eine Art Wegbegleiter sehen. Oelrich, geboren 1943 in Stettin, hatte sein erstes Engagement im Nationaltheater Mannheim. Und dann zählt er noch viele Stationen nach seiner Ausbildung in Stuttgart auf: Neuss, Gießen, Dinslaken, Bielefeld, Aalen. „Irgendwann musste ich mich entscheiden, ob ich Schauspieler sein wollte oder Regisseur“, sagt er. Die Waagschale neigte sich zur Arbeit auf der Bühne, nicht dahinter. „Ich spiele einfach gern“, sagt Oelrich. Sechs Jahre lang hat er frei in der Hansestadt Hamburg gearbeitet, Ende der 80er und etwa auch Nachrichten für den Norddeutschen Rundfunk gesprochen. Moderationen für die Klassiknacht gehörten zu seinem Arbeitsfeld. Er hat mit Gerda Gmelin gearbeitet, die von 1947 bis 1999 das Hamburgische Theater im Zimmer leitete. Auch im Altonaer Theater stand Oelrich auf der Bühne. Ihn haben die Wechsel erfreut und am längsten hat seine feste Zeit am Krefeld-Mönchengladbacher Ensemble gedauert. Der damalige Intendant Jens Pesel holte ihn 1997 an den Niederrhein.