Abschnitt Krefeld : Das fordert die Stadt zum Ausbau der A 57

Krefeld Der sechsspurige Ausbau der A 57 im Abschnitt Krefeld von der Anschlussstelle Gartenstadt im Norden bis Oppum im Süden ist geplant. Die Anwohner sorgen sich wegen des Lärms und Verkehrs. Die Stadt hat jetzt eine Stellungnahme an die zuständige Bezirksregierung Detmold geschickt.

Den Rahmen hat das Land NRW vorgegeben: Geplant ist der Ausbau der Bundesautobahn A 57 im zweiten Ausbauabschnitt auf Krefelder Stadtgebiet zwischen den Anschlussstellen Gartenstadt und Oppum. Im Süden startet der Ausbau des Abschnitts zwischen Oppum und dem Autobahnkreuz Meerbusch. Im Norden befindet sich der Ausbau zwischen der Anschlussstelle Gartenstadt und dem Autobahnkreuz Moers in der vorbereitenden Planung. „Die Situation des geplanten Ausbaus der Bundesautobahn A 57 verdeutlicht sowohl die herausragende Bedeutung der A 57 als zentrale Verkehrsverbindung für die Stadt Krefeld im europaweiten Verkehrsnetz als auch den Umfang der Betroffenheit der Krefelder Belange im Zusammenhang mit den geplanten Ausbaumaßnahmen“, betont Dezernent Thomas Visser in dem 22-seitigen Schreiben der Verwaltung. Einen besonderen Blick legt die Verwaltung jedoch unter anderem auf folgende Punkte:

Eine Abwägung, warum der nordwestliche Quadrant an der Anschlussstelle Zentrum nicht als „Ohr“ geplant wurde, fehlt. Eine solche Rampe würde die Auffahrt in Richtung Köln aus Osten von der B288 kommend vereinfachen und die heutige Unfalllage entschärfen. Parallel zu einem technisch ausgerichteten Gestaltungshandbuch wird im Auftrag der Stadt Krefeld die „Machbarkeitsstudie Fast Lane Park A57“ bearbeitet, die ebenfalls im Rahmen des Autobahnausbaus Berücksichtigung finden soll. Die Studie entwirft eine Idee für eine ansprechende und integrierende Gestaltung des Autobahnbauwerks ins Stadtbild. Unter anderem soll ein Landschaftspark mit einer durchgehenden Radwegeverbindung geschaffen werden. Dabei spielen insbesondere auch Flächen eine Rolle, die während der Bauzeit in Anspruch genommen werden.