42 Wagen in Richtung Düsseldorf Bauern-Demo passiert Krefeld – Protestforderungen sind massiv ausgeweitet

Die Demonstranten, die durch Krefeld rollten, kommen aus dem Kreis Viersen und Krefeld und haben sich am Vormittag in Willich gesammelt. Von dort ging es durch Krefeld als Teil einer Sternfahrt, an der Protestler aus ganz NRW teilnehmen, nach Düsseldorf. Das Ziel ist das Messegelände in Düsseldorf, wo alle am Samstag, 17. Februar, gegen 14 Uhr ankommen sollen.