Krefeld ist Pizzabäcker-Europameister : Krefelder ist Europas bester Pizzabäcker

Krefeld Massimiliano Grande vom „Piazza Sorrento“ hat beim renommierten Wettbewerb „Pizze Stellate“ in Venedig den Sieg geholt.

Massimiliano Grande ist Pizzabäcker-Europameister: Mit seiner Kreation „Pizza Amici“ hat der Krefelder gestern beim renommierten Wettbewerb „Pizze Stellate“ in Venedig den Sieg geholt. Grande, der im neapolitanischen Restaurant Piazza Sorrento am Stadtmarkt arbeitet, hat sich in der Endrunde gegen 20 Konkurrenten durchgesetzt. Zuvor hatte er sich, wie ausführlich berichtet, in einem Feld von 480 Bewerbern aus der ganzen Welt für das Finale qualifiziert.

Die Jury, die Grandes Pizza in allen Kategorien mit Höchstpunktzahlen bewertete, bestand aus zwei der bekanntesten Pizzabäcker Italiens. Dass der Krefelder auch die gesamte italienische Konkurrenz hinter sich gelassen hat, erfüllt seine Chefin, Rosa Alfano, mit Stolz: „Wir sind so happy und hätten nie gedacht, dass er wirklich gewinnen würde“, erzählt sie. „Unsere Hoffnung war, dass Massimiliano sich unter den ersten Fünf platziert“, sagt Alfano. Das gesamte Team des Piazza Sorrento hat die Siegehrung im Livestream mitverfolgt. „Wir haben im Restaurant gejubelt, als hätten wir beim Fußball gewonnen. Unsere Gäste haben sich ein bisschen gewundert und dann mitgefreut“, berichtet die Restaurant-Chefin und lacht. Nun planen sie für ihren Star-Pizzabäcker eine Überraschung zur Rückkehr. Noch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde Grande, der gemeinsam mit einem anderen Mitarbeiter des Restaurants mit dem Auto zum Wettbewerb nach Italien gefahren ist, in Krefeld zurück erwartet. Das ganze Sorrento-Team, berichtete Alfano unserer Redaktion am Vorabend, wolle wach bleiben, um den Sieger willkommen zu heißen und zu feiern.