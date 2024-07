Angestellter gefesselt Maskierte überfallen Spielhalle in Krefeld

Krefeld · Sie kamen mitten in der Nacht, brachten einen Mitarbeiter in ihre Gewalt und flohen mit Bargeld – nun sucht die Polizei die beiden Täter. Ereignet hat sich der Fall an der Kleinewefersstraße.

08.07.2024 , 14:36 Uhr

An der Kleinewefersstraße haben am Sonntag (7. Juli) zwei Maskierte eine Spielhalle überfallen und Bargeld erbeutet. Das teilte die Polizei am Montag (8. Juli) mit. Demnach hatten die beiden Täter das Casino nachts gegen 1.20 Uhr durch die Vordertür betreten und einen Angestellten in ein Hinterzimmer gebracht. Dort fesselten sie den 33-Jährigen. Nachdem dieser sich befreien konnte, waren die beiden Täter mit Bargeld als Beute verschwunden. Über eine der beiden Personen ist nach Polizeiangaben nichts bekannt, bei der anderen handelte es sich um einen Mann von 1,75 bis 1,80 Meter Größe mit kräftiger Statur, einem dunklen Vollbart und dunkler Haut. Er hatte mit südländischem Akzent gesprochen und dunkle Kleidung sowie eine weiße Maske mit einem Kreuz auf der Stirn getragen, hieß es.

(lai)