Unterhalb des WHO-Wertes : Masern: Impfquote bei Vierjährigen steigt

Gesundheitsexpertin Olga Dortmann, Regionaldirektorin Marion Schröder und Doris Balster, zuständig für Gesundheitsförderung und Prävention, (v.l.) stellten den AOK-Gesundheitsreport 2019 vor. Foto: Joachim Niessen/Joachim Nießen

Krefeld Die AOK legt den Gesundheitsreport 2019 vor. „Auch Erwachsene sollten den Impfschutz alle zehn Jahre erneuern“, rät Regionaldirektorin Marion Schröder. Spitze: Von 1000 Krefeldern sind 284 Mitglied in einem Sportverein.

Bei der Kinder- und Jugendgesundheit ist Krefeld auf einem guten Weg. Das ist ein Ergebnis des Gesundheitsreports 2019 der AOK. Erfreulich: 93,5 Prozent der Vierjährigen hatten 2017 eine abgeschlossene Masern-Grundimmunisierung. Im Jahr zuvor hatte die Durchimpfungsrate der damals Vierjährigen gerade einmal bei 88 Prozent gelegen. „Das ist deutlich unterhalb des WHO-Wertes von 95 Prozent“, sagt Regionaldirektorin Marion Schröder.

Die Masern gehören zu den Krankheiten, an denen prinzipiell kein Kind mehr leiden müsste. Schon seit den 1960er Jahren gibt es eine effektive, sichere und preiswerte Impfung gegen die hoch ansteckende Krankheit. Schröder: „Doch nach Jahrzehnten des Rückgangs nehmen die Masernfälle weltweit wieder zu.“ Verantwortlich sei in erster Linie die Impfskepsis, die mittlerweile solche Ausmaße erreicht hat, dass die WHO sie Anfang des Jahres als eine der zehn größten Bedrohungen der globalen Gesundheit einstufte. Dass Menschen die Immunisierung ablehnen, hat viele Ursachen und ist auch kein neues Phänomen. „Falschinformationen entfalten eine gefährliche Dynamik. Eine Folge ist, dass der Schutzschirm gegen Infektionserkrankungen sinkt“, so die Regionaldirektorin, die sich für eine Masern-Impfpflicht bei Kindern ausspricht. „Auch sollten Erwachsene den Impfschutz alle zehn Jahre erneuern.“

Info 2017: In Krefeld kamen 2161 Babys zur Welt In Deutschland werden mehr Kinder geboren. Die Zahl der Lebendgeborenen stieg in Krefeld von 1715 im Jahr 2011 auf 2226 im Jahr 2016 um rund 30 Prozent an. 2017 war sie erstmals wieder leicht rückläufig. Es kamen 2161 Babys zur Welt. Die Geburtenrate lag 2017 in Krefeld mit etwa 56 Kindern je 1000 Frauen zwischen 15 und 44 Jahren leicht über dem Bundesdurchschnitt (55,3).

Übrigens: Bei den weiteren Früherkennungsuntersuchungen nehmen in Krefeld - wie auch bundesweit - die Zahlen ab. Die U7 - Kinder des Jahrgangs 2013 - lag mit 93 Prozent noch recht hoch; dagegen haben nur noch 63 Prozent der Kinder des Geburtsjahres 2008 an der U10 teilgenommen. 51 Prozent des Geburtsjahrgangs 2002 nahmen eine Untersuchung in Anspruch.

Parallel beschäftigte sich die AOK auch mit dem Thema Zahngesundheit. „Bei der Anzahl von Kindern mit Zahnfüllung zeigen sich deutliche regionale Unterschiede“, so Gesundheitsexpertin Olga Dortmann. Während in Solingen knapp 70 Prozent der Sechsjährigen ein füllungsfreies Gebiss besitzen, sind es in Krefeld 56 Prozent. Hier wird also deutlich häufiger Karies entdeckt. Bei der Geburt des Kindes sind die Milchzähne fast fertig und im Alter von etwa sechs Monaten beginnen die ersten durchzubrechen. Im Alter von drei Jahren sind in der Regel alle 20 Milchzähne da. „Doch man sollte bereits die ersten Zähnchen gebührend pflegen“, rät Dortmann.