Brauchtum in Krefeld Kinder reiten auf Pappmaschee-Pferden durchs Kronprinzenviertel

Eine Besonderheit machte den Zug der Bürgergesellschaft Schinkenplatz einigartig in Krefeld: Es gab weder ein Pferd noch einen Reiter oder ein Martinsfeuer. Stattdessen fungierten die Schülerinnen und Schüler als Schauspieler, die die Martinsgeschichte erzählten. „Die Schüler der Jahrgänge eins bis vier waren selbst jeweils Sankt Martin und Pferd. Dazu haben sie in den vergangenen Wochen Pferde aus Pappmaschee gebastelt und mit der Unterstützung von Eltern und Mitgliedern der Bürgerinitiative Kostüme genäht“, erzählte Hardt. So konnten die Kinder interaktiv Brauchtum erleben und den Zug aktiv mitgestalten. „Wer dann am Ende tatsächlich Sankt Martin spielen durfte, wurde vorab von den Lehrerinnen und Lehrern ausgelost, da einfach zu viele Kinder mitmachen wollten“, sagte Hardt.