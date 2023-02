Brauchtum Krefeld Wie Hüls zur Hölschen Trina kam

Seit 2019 kürt die Hülser Karnevalsgesellschaft eine Chef-Trina, oder wie Martina Schöneberg sie nennt: „ein Ober-Trinchen“. Die erste ihrer Art war Daniela Kühn. Eine „Trinagarde“ dagegen gibt es bereits seit 1952. Sie besteht aus den Ehefrauen, Lebensgefährtinnen oder Freundinnen der Vereinsmitglieder und sollte einst einen weiblichen Akzent im von Männer dominierten Karnevalstreiben setzen. So waren die Jonges nach eigener Aussage in den Anfangsjahren die einzige Gesellschaft in Krefeld, bei der Frauen aktiv mitwirkten. Das ist lange her, kann die KKG doch in diesem Jahr auf eine 96-jährige Vereinsgeschichte zurückblicken.