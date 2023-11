Veranstaltung für Hundefreunde Martin Rütter kommt erneut nach Krefeld

Am Freitag, 22. März 2024, wird der Hundetrainer und Entertainer, der bereits seit 25 Jahren auf der Bühne steht, wieder in der Yayla Arena auftreten. Er zeigt erneut sein aktuelles Programm und beschreibt darin auf humorvolle Weise den zum Teil skurrilen Alltag von Hundehaltern, geschildert aus der Sicht des Hundes, als deren Sprachrohr er sich sieht. Dabei deckt Rütter nicht nur beliebte Fehler in der Hundeerziehung auf, sondern spricht auch ernste Themen wie Tierschutz an.