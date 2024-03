Zwei Jahre arbeitete der Künstler in Krefeld Martin Lersch übergibt seinen Vorlass an das Stadtarchiv

Der Wirkungskreis von Martin Lersch, Jahrgang 1954, lässt sich an den Niederrhein verorten. Auch während einer mehrjährigen Schaffens- und Lebensphase in Frankreich kehrte er immer wieder in die Region und nach Krefeld zurück. Dort studierte er zunächst von 1971 bis 1973 noch an der Werkkunstschule, die kurze Zeit später ein Teil der Fachhochschule Niederrhein wurde. Als Student engagierte er sich im Asta und im Studentenparlament. Er schrieb für Zeitungen über lokale Ereignisse und Sport, wechselte nach einigen Semestern an die Folkwangschule in Essen.