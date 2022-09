Energie und Geld sparen : Markt der Möglichkeiten zum Thema „Energie“ im Stadtbad-Hof

Krefeld Zahlreiche Aussteller und die Stadt geben Tipps zum Energiesparen und informieren über Förderprogramme von Stadt, Land und Bund. Eintritt frei.

(RP) Auf Initiative der Stadt Krefeld bringt der Markt der Möglichkeiten am Samstag, 24. September, von 11 bis 16 Uhr, viele unterschiedliche Aussteller rund um das Thema Energie im Innenhof des alten Stadtbades zusammen. Dabei soll es unter anderem darum gehen, wie Energie und Kosten im täglichen Alltag eingespart werden können, wo in Krefeld ein Dienstleister für eine PV-Anlage zu finden ist, welche Förderprogramme die Stadt anbietet und um das Thema Lastenrad. Auch das Thema Wohnraum energetisch umrüsten für Eigentümer und Vermieter wird es gehen. Organisiert wird die Veranstaltung durch das „Energetische Sanierungsmanagement Südweststadt Krefeld“ in Kooperation mit diversen Partnern. Eigentümer und Mieter haben die Möglichkeit, sich in unterschiedlichen Bereichen beraten zu lassen und Kontakte zu Dienstleistern und Unternehmen zu knüpfen. Alle Angebote sind vor Ort kostenfrei.