Kein Krefelder Unternehmen : Marketingpreis geht nach Straelen

Krefeld Die Jury überzeugte die kreative Art Landgard Service GmbH beim Umgang mit Blumen und Gemüse unter den schwierigen Voraussetzungen der Pandemie.

Der Marketingpreis des Marketingclub Krefeld geht in diesem Jahr zum ersten Mal an ein Unternehmen, das nicht aus Krefeld, sondern aus Straelen kommt. „Wir sind zwar der Marketingclub Krefeld, sehen die Stadt hier aber eher als Einfallstor zum Niederrhein. Damit gehört in unseren Augen die Region mit zu dem Gebiet“, erläutert Tobias Polka, Vorstand Finanzen des Marketingclubs, die Auswahl des dritten Preisträgers der Geschichte, der Landgard Service GmbH. Nach Tölke und Fischer (2018) und Rondo Food (2019) ist Landgard in diesem Jahr an der Reihe. 2020 wurde die Preisvergabe Corona-bedingt ausgesetzt.