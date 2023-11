Marketing Club Krefeld Marketing-Revolution zur Gewinnung von Mitarbeitern – innovative Kampagne geehrt

Hier der Mittelstands-Champion im IT-Bereich, dort engagierte Privatleute, die etwas für Krefeld tun wollen: So verschieden beide Preisträger sind, so sehr haben sie doch in ihren Kampagnen die gleiche Revolution im Marketing ausgerufen. Der Krefelder Marketing Club hat sie dafür mit je einem Krefelder Marketingpreis geehrt. Gemeint sind die Firma GOB und die Initiatoren von Eäte.Drenke.Danze (EDD). GOB hat eine ungewöhnlich erfolgreiche Kampagne in der Mitarbeitergewinnung initiiert, EDD hat einen Spätmarkt erfunden und quasi aus dem Stand 8000 Besucher mobilisiert. „Jeder, der so eine Veranstaltung schon mal gemacht hat, weiß, was das für eine Leistung ist“, sagt Michael Neppeßen vom Marketing Club.