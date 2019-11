Talente entdecken : Marienschule ist im Sport besonders aktiv

Die Marienschule meldete 47 Mannschaften - so viel wie keine andere Schule. Auf dem Foto sind die Mädchen der WKII zu sehen, die im Fußball Stadtmeister wurden. Foto: Marienschule

Krefeld Schulen sind mit 3000 Teilnehmern bei den Wettkämpfen „Jugend trainiert“ am Start.

(RP) Seit 50 Jahren sind Krefelder Schulen bei den schulsportlichen Wettkämpfen „Jugend trainiert“ am Start. Seit 28 Jahren ehrt die Stadt ihre Schulsportmeister in einem feierlichen Rahmen, in diesem Jahr am Freitag, 15. November, in der Glockenspitzhalle. Die Ehrung beginnt um 18 Uhr, im Anschluss sind die Sportler zum Zweitliga-Spiel der HSG Krefeld gegen die SG BBM Bietigheim eingeladen. Seit 28 Jahren als Partner an der Seite ist die Sparkasse Krefeld. Thomas Presch, Geschäftsführer des Ausschusses für den Schulsport: ‚Jugend trainiert‘ hat das Ziel, Talente zu entdecken und dient als Sprungbrett vom Schulsport zu Training und Wettkampf im Vereinssport.“

Im Schuljahr 2018/2019 beteiligten sich mehr als 3000 Sportler in 303 Mannschaften. Die Marienschule führt die Rangliste mit 47 Meldungen an, gefolgt vom Gymnasium Fabritianum und dem Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium mit je 37 Nennungen. Es gab 13 Mannschaften der Förderschulen, die an „Jugend trainiert für Paralympics“ teilgenommen haben, 69 Mannschaften für die Grundschulen und 117 Mannschaften, die außerhalb des Rahmenprogramms, unter anderem beim Eishockey-Sparkassen-Pokal oder der Ruderregatta des Crefelder Ruder-Clubs, gemeldet wurden. Große Beliebtheit erfährt der Wettbewerb derzeit in den Wettkampfklassen (WK) I (entspricht etwa der A-Jugend) und II (B-Jugend). Hier wurden steigende Zahlen verzeichnet. In den beiden jüngeren Altersklassen WK III (C-Jugend) und WK IV (D-Jugend) sind die Meldungen hingegen gesunken.

Info