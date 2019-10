Aus den Stadtteilen : Marienschule bietet Computerklassen an

In der Marienschule gibt es seit zwei Jahren für die Unterstufe Unterricht an Computern. Foto: Marienschule

Krefeld Seit zwei Jahren läuft das Pilotprojekt. Die Schüler sind begeistert von den neuen Möglichkeiten.

Es begann mit einer Mail. Die Bezirksregierung Düsseldorf wollte ein Modellvorhaben Informatik entwickeln. Dabei ging es darum, bereits in der 5. und 6. Klasse Informatik zu unterrichten. Lehrer Michael Geihe sprach mit dem damaligen Chef der Marienschule, Klaus Neuenhofer, der das Projekt gern unterstützte. Was daraus wurde? Ein seit zwei Jahren laufendes Pilotprojekt, in dem die Lehrer Samantha Hubacsek und Michael Geihe Pionierarbeit leisten.

„Dabei geht es nicht darum, den Computer anzuschalten und mit Word zu arbeiten“, sagt Michael Geihe, sondern um Dinge wie Codierung und den Einstieg ins Programmieren. Seine ganz normal zusammengesetzte Klasse geriet damit in den Genuss dieser Form digitaler Bildung. Für das Modellprojekt war es schließlich nicht gewollt, Schüler auszuwählen, die ein besonderes Interesse an Informatik zeigten, sondern einen typischen Querschnitt von Gymnasiasten. Das Modell ist sehr erfolgreich. Die Schüler haben sichtlich Spaß am Knobeln.

„Einer der vielen Vorteile eines frühen Beginns von Informatikunterricht ist, dass in diesem Alter die Rollenbilder noch nicht so festgelegt sind“, sagt Geihe. Mädchen und Jungen gingen noch unbefangen ans Programmieren. Später dagegen sei das Informatikstudium das Studium, in dem der nummerische Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Studierenden am größten sei.