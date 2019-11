Aus den Schulen : Marienschüler sind die Sportlichsten von Krefeld

Die Marienschule meldete 47 Mannschaften - so viel wie keine andere Schule. Auf dem Foto sind die Mädchen der WKII zu sehen, die im Fußball Stadtmeister wurden. Foto: Marienschule

Krefeld Die Schüler vom Gymnasium Fabritianum und dem Berufskolleg Vera Beckers landeten auf Platz zwei und drei.

Die Gymnasiasten der Marienschule dürfen stolz auf sich sein: Durch ihren vorbildlichen Einsatz in den Schulsport-Wettkämpfen haben sie den Titel „Erfolgreichste Schule im Schulsport“ geholt. Bürgermeisterin Gisela Klaer überreichte ihnen zusammen mit Schulsport-Botschafter Justin Aydin (Fußballspieler der U21-Gehörlosen-Nationalmannschaft) den großen Pokal, den im vergangenen Jahr noch das Gymnasium am Moltkeplatz erhalten hatte. Zahlreiche Besucher verfolgten die Ehrung der erfolgreichsten Schulen und Mannschaften in der Glockenspitzhalle.