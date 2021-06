Spitzenmedizin im Helios in Krefeld : „Dank Bluttransfusion führe ich ein fast normales Leben“

Krefeld Marco Olinelli fehlen rote Blutkörperchen, die Sauerstoff von der Lunge ins Körpergewebe transportieren. „Ich erhalte seit meinem ersten Lebensjahr regelmäßig Bluttransfusionen“, so der gebürtige Krefelder.

Schon vor seiner Geburt war klar, dass Marco Olinelli eine schwere Blutarmut bekommen wird. Da beide Elternteile an der leichten Form, einer Beta Thalassämie minor, leiden, wurde schon im Mutterleib untersucht, ob auch das Kind diesen Gendefekt hat. „Ich selbst habe die schwerere Form erwischt und erhalte daher seit meinem ersten Lebensjahr regelmäßig Bluttransfusionen“, so der gebürtige Krefelder. „Im Durchschnitt bin ich alle 14 Tage hier im Helios. Inzwischen fühle ich mich in der Blutbank fast schon heimisch. Eine Mitarbeiterin kenne ich noch aus meiner Zeit in der Kinderklinik“, erzählt der 24-Jährige.