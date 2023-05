Marc Julia van Oirschot Neuer JU-Chef von Krefeld kam über Abi-Erlebnis zur Politik

Für Politik hat er sich schon immer interessiert, doch den letzten Ausschlag zum Eintritt in eine Partei gab ein Erlebnis vor dem Fachabitur: Kurz vor den Prüfungen seien plötzlich zum Entsetzen der Schüler die Anforderungen geändert worden, berichtet Marc Julia van Oirschot. Dadurch hätten einige Klassenkameraden vor allem in Mathematik Probleme gehabt und nicht so gute Noten eingefahren, wie es zu erwarten gewesen wäre. Aus dem Ärger über diesen – aus Schülersicht – bildungspolitischen Fehler auf dem Rücken der Prüflinge habe er sich 2017 entschlossen, in die CDU einzutreten, um gegen solche Missstände politisch vorgehen zu können. Jetzt ist der 26-Jährige zum neuen Vorsitzenden der Krefelder Jungen Union (JU) gewählt worden.