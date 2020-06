Aus den Krefelder Kirchen : Harms ist Chef des Gemeindeverbandes

Marc-Albrecht Harms (l.) löst Volker Hendricks als Vorsitzender des evangelischen Gemeindeverbandes ab. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Wechsel an der Spitze des evangelischen Gemeindeverbandes Krefeld. Pfarrer Marc-Albrecht Harms löst Pfarrer Volker Hendricks ab, der 16 Jahre lang als Vorsitzender tätig war. Die evangelische Kirche will sich künftig noch stärker öffnen.

Von Bärbel Kleinelsen

Pfarrer Marc-Albrecht Harms ist ein vielbeschäftigter Mann. Als Seelsorger ist er für die Luther- und auch die Markuskirche in Fischeln zuständig, die zusammen die Kirchengemeinde Krefeld-Süd bilden. Ab sofort jedoch wird er sich auch noch um die vielfältigen Belange des evangelischen Gemeindeverbandes kümmern. Einstimmig hat ihn die Verbandsvertretung zum Vorsitzenden gewählt. Er löst damit Volker Hendricks ab, der 16 Jahre lang dieses Amt inne hatte.

„Es ist viel Arbeit und kostet eine Menge Zeit, das habe ich Herrn Harms nicht verschwiegen. Aber es ist auch ein wichtiges Amt“, sagt Hendricks, der sich die letzten acht Jahre seiner Dienstzeit wieder verstärkt um seine Gemeinde kümmern möchte, in der er bereits seit fast 30 Jahren arbeitet. 2016 feierte der 58-Jährige in der Pauluskirche im Nordbezirk sein Silbernes Dienstjubiläum und sagte damals: „Ich schätze die gemeinschaftliche Tätigkeit im Presbyterium, die Zusammenarbeit mit den Angestellten und Ehrenamtlichen in der Gemeinde.“ Das gelte auch heute noch, erklärt der Seelsorger, der sich darauf freut, in Zukunft wieder mehr Zeit für das menschliche Miteinander zu haben.

Info Zum Verband gehören sieben Gemeinden Zum Gemeindeverband gehören sieben Kirchengemeinden mit elf Kirchen, 35.000 Gemeindegliedern sowie 200 Hauptamtlichen. Der Verband ist Träger von sechs Kindertagesstätten, mehreren Jugendeinrichtungen wie die Funzel in Gartenstadt, der Kinder- und Familienhilfe Bruckhausen, dem Arbeitslosenzentrum, vom Haus der Familie, von Schulpfarrstellen, der Ökumenischen Kapelle im Helios, der Autobahnkapelle Geismühle und der Evangelischen Altenhilfe.

Sein Nachfolger Marc-Albrecht Harms kennt den neuen Aufgabenbereich mit seinen verschiedenen Tätigkeitsfeldern gut. So ist der Gemeindeverband unter anderem für die sechs Kindertagesstätten in evangelischer Trägerschaft, die Kinder- und Familienhilfe, aber auch das Haus der Familie und die evangelische Altenhilfe zuständig. Da der bürokratische Aufwand in fast allen Bereichen enorm angewachsen sei, entlaste die Arbeit des Gemeindeverbandes deutlich die einzelnen Gemeinden.

Marc-Albrecht Harms ist das neue Gesicht des Verbandes, sein Vorgänger begleitet die Arbeit des Vorstandes künftig als normales Mitglied. Der 51-jährige Harms wird in seiner Arbeit unterstützt von Geschäftsführer Jens Drießen. Zusammen werden sie den Gemeindeverband in schwierigen Zeiten führen. „Es gibt hohe Austrittszahlen, das ist so. Und wir müssen mehr Menschen beerdigen als wir taufen“, sagt Harms, der viele Probleme aus seiner täglichen Arbeit an der Lutherkirche kennt. Der Unterschied zur Markuskirche in Fischeln ist groß. So schreckt die Trinker-Szene an der Lutherkirche viele ab, Kinder- und Jugendarbeit findet fast nur noch in Fischeln statt.

Die Konfirmationsfeierlichkeiten mussten in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie auf den Spätsommer verschoben werden. Pfarrer Harms will sie erstmals nach draußen verlegen. „Wir haben an der Markuskirche dazu die Möglichkeit. Somit werden es die ersten Konfirmanden sein, die im Freien konfirmiert werden.“

Jugendarbeit hat für ihn einen hohen Stellenwert. Besonders auch angesichts leerer Gottesdienste in manchen Stadtteilen sei es geboten, neue Wege auszuprobieren, die über die Ökumene hinausgehen. So möchte der Gemeindeverbandsvorstand die Zusammenarbeit mit der Stadt Krefeld deutlich ausweiten. Aber auch Kooperationen mit Verbänden und Vereinen außerhalb der Kirche seien gut denkbar. „Die Gesellschaft hat sich geändert, da muss sich kirchliche Arbeit anpassen“, meint Harms und strebt möglichst individuelle Lösungen an. So wird die gut aufgestellte Gemeinde der Kreuzkirche in Hüls wegen des zu erwartenden Besucherandrangs die deutlich größere Friedenskirche in der Innenstadt für ihren Konfirmations-Gottesdienst nutzen. In der Innenstadt selbst jedoch fehlen oft Gottesdienstbesucher, die die zum Teil historisch wertvollen Bauwerke füllen. „Wir wollen aber keine Kirchendenkmäler finanzieren, sondern lieber das vorhandene Geld in die Arbeit mit Menschen investieren. Alles andere ist auch nicht im Sinne des Evangeliums“, betont Harms.