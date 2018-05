Krefeld: Mann wird von Auto angefahren

Krefeld In Krefeld ist am Dienstagabend ein Mann angefahren worden. Der mutmaßliche Unfallfahrer entfernte sich vom Ort des Geschehens, ohne Hilfe zu leisten.

Ein 48-jähriger Krefelder wurde an der Straße Am Grundend von einem Auto angefahren und verletzt. Anstatt sich um den Mann zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Die Polizei Krefeld sucht nach Zeugen.

Der Krefelder war gegen 18.30 Uhr gerade an einer Hofeinfahrt am Grundend beschäftigt, als er zwei Fahrzeuge bemerkte, die mit erhöhter Geschwindigkeit aus Steinrath kommend über die Straße in Richtung Baggerseen fuhren. Einige Minuten später kamen die Wagen, ein silberner Kleinwagen mit schwarzen Rallyestreifen sowie ein silberner BMW, zurück. In Höhe der Hofeinfahrt stoppten die Wagen plötzlich, um erneut kehrt zu machen. Beim Rangieren stieß der Kleinwagen gegen den Krefelder. Der Mann stürzte, dabei wurde sein Bein von dem Vorderrad des Autos überrollt. Er wurde später im Krankenhaus behandelt.