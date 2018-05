Krefeld: Mann schlägt auf Katze ein

Krefeld Am Sonntagabend hat ein Mann in Krefeld-Uerdingen eine Katze gequält. Der Polizei sagte er, er sei im Recht. Es sei schließlich seine Katze.

Um kurz vor 19 Uhr meldete sich eine Krefelderin bei der Polizei. Sie habe beobachtet, wie ein Mann eine Katze an der Leine über die Lange Straße/Alte Krefelder Straße spazieren führte. Die Katze sei in ein Gebüsch gelaufen, aus dem der Mann sie mit ruckartigen Bewegungen an der Leine hervor gezerrt habe, so die Zeugin.