Neue Veranstaltungshalle Politik in Krefeld berät in Mammutsitzung über das Kesselhaus

Es ist eine ungewöhnliche Veranstaltung, die am Mittwoch, 17. Mai, im Seidenweberhaus stattfindet: Geplant ist eine nicht-öffentliche Mammutsitzung aller zuständigen Ratsmitglieder aus allen zuständigen Ausschüssen zum Thema Kesselhaus an der Girmesgath im Mies-van-der-Rohe-Businesspark. Die Ratsmitglieder werden dann über das Zahlenwerk zur geplanten Veranstaltungshalle informiert. Danach wird das Thema in alle zuständigen Ausschüsse gehen. In der jüngsten Ratssitzung war vorgeschlagen worden, die Beratung auf die Mammutsitzung zu beschränken – das aber scheiterte am Widerstand der CDU. Die Fraktion beharrte auf Beratung auch in den Fachgremien.