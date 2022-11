Thema Stärkungspaket Innenstadt : Eklat in Krefeld: Mammutsitzung abgebrochen – Ruf nach Ablösung von Ordnungsdezernent Cyprian

Krefeld Faustdicke Überraschung: Weil die Verwaltung entscheidende Unterlagen zur Beratung nicht vorlegen konnte, wurde die Mammutsitzung von drei Ausschüssen zum Thema Stärkungspaket Innenstadt abgebrochen. Nach der Sitzung gab es den Ruf nach Ablösung von Ordnungsdezernent Cyprian.

Das hat es nach der Erinnerung der anwesenden Ratsmitglieder noch nicht gegeben: Nach kurzem heftigen Disput ist am Mittwochabend die Mammutsitzung von Verwaltungs-, Planungs- und Sozialausschuss abgebrochen worden. Grund: Thema der Sitzung sollten ordnungspolitische Maßnahmen zur Durchsetzung schärferer Bettelei- und Alkoholverbote sein. Doch der zuständige Ordnungsdezernent Ulrich Cyprian musste zu Beginn der Sitzung einräumen, dass es nicht gelungen sei, pünktlich juristisch belastbare Unterlagen vorzulegen; in Absprache mit den beteiligten Experten, unter anderem ein auf solche Dinge spezialisiertes Anwaltsbüro, habe er darauf verzichtet, eine Verwaltungsvorlage zu erstellen. Er kündigte an, nun bis zur Ratssitzung am 7. Dezember die Unterlagen nachzureichen.