Street Dance Majid Kessab holt den dritten Hip-Hop-Weltmeistertitel

Längst sind die beiden Krefelder an der Weltspitze des Hip-Hop angekommen. Auf die leichte Schulter nehmen sie ihre Auftritte aber nicht. „Wenn die Aufgeregtheit nicht da ist, dann schläft man ein“, erzählt Franky Dee. Eine gesunde Anspannung spürten die beiden auch bei der Weltmeisterschaft „Juste Debout“. Mit einem einzigen Battle ist es dort aber nicht getan. Der Weg ins Finale ist lang. Zunächst müssen sich die Kandidaten bei der Vorentscheidung in ihrem jeweiligen Land durchsetzen. Die Tänzer batteln sich in einer von insgesamt vier Kategorien: Locking, Popping, House und Hip-Hop. Die Top Acht des Landes fahren schließlich nach Paris, die Heimat von „Juste Debout“. Dort treten sie dann in verschiedenen Runden bis zum Finale in Zwei-gegen-Zwei-Battles ihrer Kategorie gegen die Besten der Welt an.