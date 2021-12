Ausstellung in Krefeld : Die Jansens schaffen Himmelsblicke

Krefeld Um Ein-, Aus- und Durchblicke geht es in der Installation von Maike und Markus Maria Jansen in der Pförtnerloge. Sie heißt „Ich seh immer nur den Himmel“ und spielt mit Erwartungshaltungen. Der Raum wird dabei unsichtbar.

Es ist ein heimliches Vergnügen, dass kaum jemand gerne zugibt: durch fremde Straßen zu ziehen, dabei in Fenster zu schauen und zu fantasieren, welches Leben sich wohl in den Räumen abspielt. „Das ist ein Wechselspiel. Der Blick wandert von draußen nach drinnen, aber auch von innen nach draußen“, sagt Maike Jansen. Die Frage, was die Blicke in einem Raum erwarten und wie viel der Raum dem Blick frei gibt, war die Grundidee für die Gestaltung der Pförtnerloge.

Maike Jansen, 1986 in Tönisvorst geboren, hat an der Hochschule Niederrhein Textildesign studiert und ihren Master an der Swedish School of Textiles in Boras gemacht. In Krefeld hat sie ihre Arbeiten im vergangenen Advent im Ziellenbachhaus und in diesem Jahr in der Galerie MAMA gezeigt. Markus Maria Jansen (*1957) hat in Krefeld Grafik studiert, bevor die Musik zum zentralen Thema in seinem Leben wurde. Über seine Arbeit an verschiedenen Theatern - auch am hiesigen Gemeinschaftstheater - ist das Bildnerische jetzt wieder stärker in den Vordergrund gerückt.