Theater in Krefeld : Märchenstunde mit dem Theater hintenlinks

Ab dem vierten Advent steht Astrid Lindgrens Geschichte „Sonnenau“ als Stream im Netz. Seit März ist der Theater hintenlinks geschlossen.

Sie haben an Gartenpforten gesungen und vor Haustüren: Die Corona-Not hat auch Anuschka und Peter Gutowski erfinderisch gemacht. Denn ihr kleines Theater hintenlinks ist seit März geschlossen. „Im kommenden Jahr kann das Theater durch Unterstützung aus Mitteln des Förderprogramms Neustart Kultur der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien dann auch ein Hygienekonzept realisieren und den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Es stehen dann unter anderem hochwertige Belüftungsgeräte zur Verfügung, die das Corona-Virus aus der Luft filtern“, teilt Geschäftsführerin Anuschka Gutowski mit.

Doch so lange müssen Fans nicht auf Programm aus dem Hinterhoftheater warten: Am vierten Advent, Sonntag, 20. Dezember, startet das Theater sein tägliches Weihnachtsprogramm. Das Märchen „Sonnenau“ von Astrid Lindgren steht bis zum 10. Januar als „Theater on demand“ zur Verfügung im Netz: für neun Euro pro Internetzugang.