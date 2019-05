Aus den Vereinen : „Stilbruch“ bei Wandelkonzert

Linn Konzert des MGV Gellep-Stratum und befreundeter Chöre auf dem alten Schulhof.

Unter Leitung von Daniel Schaaf präsentiert der Männergesangsverein (MGV) Gellep-Stratum 1950 am Sonntag, 16. Juni, ab 11.30 Uhr auf dem alten Schulhof an der Legionsstraße in bewährter Form ein Wandelkonzert mit schwungvollem Programm (u.a. mit Melodien von Rex Gildo, Peter Maffay, den Toten Hosen, den Sportfreunden Stiller u.s.w.).