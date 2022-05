Krefelder Konzert „Drei Tenöre – drei Freunde“ : Männerchor bringt Frühlingsklänge in die Friedenskirche

Krefeld Der Vereinigte Männerchor aus Bockum und Uerdingen brachte mit den „Drei Tenören – drei Freunden“ frühlingshafte Töne in die Friedenskirche.

Frühlingsklänge schwebten am Samstagabend durch die Friedenskirche. Der Gemeinschaftschor aus dem GV „Sängerbund“ 1884 Krefeld-Bockum und dem Uerdinger Männergesangsverein 1848 unter der Leitung von Axel Quast lockte mit diesem Programm viel Publikum an den Luisenplatz. Karl Müller, der Vorsitzende des Bockumer Chors, gab in seiner Begrüßung einen kleinen Rückblick auf die Schwierigkeiten der Proben in der Pandemiezeit. „Immer hat uns die Musik getröstet“, lautete sein Fazit. Dies wählten die Sänger – am Flügel begleitet von Sigrid Althoff – auch als Einstimmung in ihr Programm mit „Trösterin Musik“ von Anton Bruckner.