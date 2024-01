Debatte im Kreisvorstand der Partei in Krefeld Machtkampf in der CDU um neue Mitglieder geht unversöhnlich weiter

Die Sitzung des Kreisvorstandes der CDU am Montagabend hat keine Annäherung im Streit um die Ablehnung von einem knappen Dutzend neuer Mitglieder gebracht. Wie berichtet, hat der Kreisvorstand bei einer Abstimmung per „Umlaufverfahrens“ die entsprechenden Anträge auf Mitgliedschaft in der CDU abgelehnt. Das stieß auf Kritik des CDU-Politikers Peter Vermeulen, der als Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) der CDU Krefeld profilierter Wirtschaftsfachmann ist. Kontrovers diskutiert wurden auf der Vorstandssitzung vor allem die Rollen des Unternehmers und CDU-Politikers Gerald Wagener und des früheren Oberbürgermeisters Gregor Kathstede.