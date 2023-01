Kultur in Krefeld „Mach Dein Ding“ – Abschluss-Performance im KWM

Der Workshop „Playing For Future“ des Theaterpädagogen Predrag Kalaba begann mit den Kindern des Jugendzentrums Stahlnetz als Theaterprojekt mit performativen Übungen zu grundlegenden Fragen körperlicher Aktivität und Ruhe, des Kampfes und des Rückzugs. Wie der Titel des Workshops verrät, spielte dabei auch das Thema „Zukunft“ eine große Rolle. Die Teilnehmenden stellten sich schließlich die Frage, wie sich Menschen in der Zukunft nachhaltig ernähren können – vor allem vor dem Hintergrund von Kriegen, Pandemien und Finanzkrisen, welche die Zahl der Hungernden in Entwicklungsländern ansteigen lassen.