Kinderzentrum in Krefeld LVR zeichnet Stups mit dem Rheinlandtaler aus

Wenn ein Kind schwerstkrank ist oder verstirbt, ist die Trauer der Eltern, Geschwister und Angehörigen tief und schmerzhaft. Gut ist es dann, nicht allein zu sein, sondern sich mit Menschen auszutauschen, die vergleichbares erlebt haben. In Trauer-Cafés begleitet das Stups-Kinderzentrum die Familien in Gesprächen und bei therapeutischen Angeboten auf dem Weg, den Verlust des Kindes zu akzeptieren und einen Weg zurück in ein gesundes Leben zu finden.