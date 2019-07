Rund 40.000 Euro Schaden : Vier Luxusräder bei Einbruch gestohlen

Krefeld-Hüls Bei einem Einbruch in der Nacht zum Donnerstag wurden beim Hülser Unternehmen Jedi Sports vier Luxusfahrräder im Wert von rund 40.000 Euro gestohlen. Die Polizei ermittelt international, Jedi Sports setzt auf Prävention.

Ein Einbruch mit einem Schaden von mehreren tausend Euro erschüttert die Besitzer von Jedi Sports in Hüls. Das Geschäft vertreibt Sport-Fahrräder der Luxusklasse. „Das waren Profis. Sie kamen um 1.34 Uhr in der Nacht. Um 1.44 Uhr hat ein Hausbewohner gehört, wie Glas brach und jemand laut ‚Scheiße, Scheiße, Scheiße’ gerufen hat. Schon um 1.48 Uhr war mein Mann da und hat zwei Minuten später die Polizei gerufen. Da waren die Einbrecher aber bereits weg“, erzählt Besitzerin Symen Schendel.

Polizeisprecherin Karin Kretzer nutzt den Fall, um nochmals für die Einbruchsprävention der Polizei zu werben. Auf Wunsch kommen Experten zu Privatleuten und Unternehmen und geben konkrete Ratschläge zur Verbesserung des Einbruchsschutzes. Dabei empfehlen sie die besten Lösungen ohne spezielle Bindung an Marken oder Hersteller. Die Beratung ist in allen Fällen, auch für Unternehmen, kostenlos.

Die Videoaufnahmen sind, so sagt Polizeisprecherin Karin Kretzer, qualitativ nicht ausreichend für eine Veröffentlichung. „Wir haben darüber diskutiert und darüber nachgedacht, auch öffentlich zu fahnden. Das erscheint aber aufgrund der wenig aussagekräftigen Bilder wenig sinnvoll“, sagt sie. Die Polizei hat bislang recht wenig Anhaltspunkte in dem Fall und ermittelt derzeit auch international in den Niederlanden und Belgien in alle Richtungen. „Fahrraddiebstahl in dieser Luxusklasse ist nicht sehr oft. Darum haben wir kaum Erfahrungswerte. Wie wahrscheinlich es ist, dass wir die Täter fassen, lässt sich im Moment kaum einschätzen“, sagt Kretzer.