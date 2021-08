Forschung in Krefeld : Hochschule: Neuer Dekan des Fachbereichs Maschinenbau

Forschung in Krefeld

Professor Dr. Norman Lupa ist Dekan an der Hochschule Foto: Hochschule Niederrhein

Krefeld Professor Norman Lupa wurde einstimmig vom Fachbereichsrat gewählt. Der 42-Jährige lebt in Grefrath. Vorgänger Professor Dr. Patric Enewoldsen war zuvor auf eigenen Wunsch von dem Amt zurückgetreten.

Norman Lupa ist seit 2015 Professor für Computer Aided Engineering im Maschinenbau am Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik der Hochschule Niederrhein. Zuvor war er als Maschinenbau- und Anlagenkonstrukteur bei SMS Meer in Mönchengladbach tätig. Er promovierte an der Universität Duisburg-Essen über den „Einsatz wissensbasierter Features für die automatische Konfiguration von Produktkomponenten“.