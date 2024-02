In St. Cyriakus Orgelmeister Ludger Lohmann unterrichtet Profis - zwei Konzerte in Hüls

Die Musikerinnen und Musiker des Meisterkurses gestalten am Samstag, 2. März, um 11.30 Uhr in St. Cyriakus die Marktmusik mit ihren vorbereiteten Orgelwerken. „Zu diesem Musikalischen Akzent sind Zuhörer ebenfalls herzlich eingeladen“, sagt Kantor Heinz Peter Kortmann. „Das Interesse an dem Kurs war in der Orgelszene sehr groß, und die Teilnehmer reisen von weit her an.“ Kortmann ist stolz, „dass Professor Ludger Lohmann sich bereit erklärt hat, diesen Kurs zu halten und dazu noch ein Konzert mit einem so besonderen Programm wie der Kunst der Fuge von Bach zu gestalten.“ Lohmann (*1954) war lange Jahre Professor für Orgel an der Stuttgarter Hochschule. Er hat Konzerte auf internationaler Ebene gegeben und so renommierte Wettbewerbe gewonnen wie den ARD-Wettbewerb München 1979 und den Grand Prix de Chartres 1982. Das Konzert am Sonntag, 3. März, in St. Cyriakus beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist ebenfalls frei.