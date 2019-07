Zwangsprostitution und Zuhälterei : „Loverboy“ in Krefeld zu drei Jahren Haft verurteilt

„Loverboy“ in Krefeld zu drei Jahren Haft verurteilt

Das Land- und Amtsgericht in Krefeld. (Symbolbild). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Krefeld Er besorgte einer Minderjährigen Kokain, machte ihr schöne Augen und ließ sie schließlich als Prostituierte für sich arbeiten: Ein sogenannter „Loverboy“ muss dafür nun ins Gefängnis.

Ein sogenannter „Loverboy“ ist in Krefeld wegen Zwangsprostitution und Zuhälterei zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Das Amtsgericht zeigte sich am Freitag überzeugt, dass der 34-Jährige ein 15-jähriges Mädchen in die Prostitution gedrängt hat.