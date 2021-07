Wirtschaft in Krefeld : Lothar Krenge beendet Tätigkeit für Arbeitgeberverband

Krefeld Der erfolgreiche Krefelder Unternehmer hat sich in den Ruhestand begeben. Nachfolger in Firma und Verband ist sein frühere Azubi André Dohr.

Eine prägende Kraft des Allgemeinen Verbandes niederrheinischer Arbeitgeber hat seien Rücktritt erklärt. „Lothar Krenge widmet sich nun nach 34 Jahren erfolgreichen, unternehmerischen Wirkens für das Speditionsunternehmen Bönders im Krefelder Rheinhafen dem wohlverdienten Ruhestand und hat damit auch sein Amt im Vorstand des Allgemeinen Verbandes niederrheinischer Arbeitgeber niedergelegt. In all den Jahren seines ehrenamtlichen Engagements war er nicht nur uns, sondern auch unseren Mitgliedsunternehmen und den Vorstandskollegen ein stets verlässlicher Partner und eine wichtige Konstante“, erklärte Kirsten Wittke-Lemm, Hauptgeschäftsführerin der Unternehmerschaft Niederrhein.

Die Geschicke des Allgemeinen Verbandes niederrheinischer Arbeitgeber werden aber weiterhin durch bewährte Hände gelenkt. Rolf Kalthöfer von der Ewald Kalthöfer GmbH und Co. KG aus Mönchengladbach hält nach wie vor den Vorstandsvorsitz inne. Er ist in der Mitgliederversammlung wiedergewählt worden und geht damit in das 14. Jahr als Vorstandsvorsitzender. Seiner Verantwortung für die regionale Wirtschaft ist sich Kalthöfer bewusst. „In unserem Verband haben sich kleine, mittelständische und größere Unternehmen am Niederrhein zusammengeschlossen, um gemeinsam ihre Interessen zu vertreten. Wenn ich durch die Ausübung meines Amtes einen Teil dazu beitragen kann, die Wirtschaft in dieser Hinsicht zu unterstützen, dann tue ich das gern.“