Am Wochenende bis 4 Uhr in Krefeld unterwegs : „London-Taxi“ der SWK ab 18 Uhr im Einsatz

Krefeld Buchen kann man „mein SWCAR“ bisher nur innerhalb Krefelds. „Wir sind aber mit dem Kreis Viersen in Gesprächen“, erklärt Geschäftsführer Guido Stilling. Willich oder St. Tönis würden die SWK ebenfalls gerne ansteuern.

Barrierefrei und elektrisch in Krefeld unterwegs: Vor genau einem Jahr starteten die Stadtwerke (SWK) mit einem Projekt, den öffentlichen Nahverkehr noch flexibler zu gestalten. Das Verkehrsunternehmen schickte den Shuttle-Service „mein SWCAR“ auf die Straßen. Die fünf Fahrzeuge – gebaut nach dem Vorbild der Londoner Taxen – waren in den vergangenen zwölf Monaten jeweils abends ab 20 Uhr in der Seidenstadt im Einsatz. „Das Projekt entwickelt sich weiter zum Erfolg“, zieht Guido Stilling, Geschäftsführer der SWK-Mobil, (Zwischen-)Bilanz. „Natürlich sind wir noch immer in der Lernphase, aber es ist ein Nahverkehrsmodell mit Zukunftscharakter auf dem Weg zum autonomen Fahren.“ Grünes Licht bekamen die SWK jetzt auch von der Bezirksregierung Düsseldorf, die die Betriebsgenehmigung gleich für drei Jahre verlängert hat.

Auch mit den Zahlen sind die SWK nach einem Jahr zufrieden: Mehr als 6.200 registrierte Nutzer verzeichnet das Unternehmen mittlerweile für den Dienst. Mehr als 100.000 Kilometer haben die fünf Wagen im London-Taxi-Look zurückgelegt. Natürlich hat Corona auch den Shuttle-Service getroffen. Während Weihnachten oder zu Karneval bis zu 640 Fahrgäste an einem Wochenende das Angebot nutzten, kam im März der Einbruch. „Ende März hatten wir 36 Kunden in einer Woche. Wo sollten die Menschen in Zeiten des Lockdown auch hinfahren“, so Schröder. Zusätzliche Veränderungen durch die Corona-Schutzverordnung gab es außerdem. Stilling: „Das so genannte Pooling, dass also jemand Fremdes während der Fahrt zusteigen könnte, ist in Zeiten von Corona ausgesetzt. Man gelangt momentan also immer auf direktem Weg an sein Ziel. Während der Fahrt ist im Wagen natürlich ein Mund- und Nasenschutz zu tragen.“ Ein Vorteil in Coronazeiten: Die serienmäßig vorhandene Trennscheibe in englischen Taxis zwischen Fahrerzelle und Fahrgastraum gibt es auch in den sechssitzigen SWK-Autos. „Für Kunden und Fahrer ist das ein willkommener und zusätzlicher Schutz.“