Hülser Straße in Krefeld Lkw reißt Straßenbahn aus der Schiene

Am Mittwochnachmittag, 15. November, ist es in Krefeld auf der Hülser Straße in Höhe des Niederrheinischen Hof zu einem Verkehrsunfall der besonderen Art gekommen. Wie die Redaktion erfuhr, wurde bei einem Unfall eine Straßenbahn von einem Lkw aus den Schienen gerissen. Verletzt wurde nach jetzigem Stand keiner. Der Lastwagen wurde im Beisein der Polizei aus der Unfallstelle herausgefahren, sodass die Straße wieder befahrbar war. Wie es zu diesem Unglück kam, nun Ermittlungssache der Polizei. Zur Höhe des Sachschadens konnte keine Angabe gemacht werden.