Krefeld: Lkw mit Lebensmitteln brennt in Fischeln - Obergath gesperrt

Unfall in Krefeld : Laster mit Lebensmitteln steht in Brand - Straße gesperrt

Foto: Andreas Drabben 5 Bilder Lkw mit Lebensmitteln steht in Krefeld in Flammen

Krefeld Am frühen Mittwochmorgen ist ein Lkw in Krefeld-Fischeln in Brand geraten. Der Laster hatte Lebensmittel und Alkohol geladen. Aktuell ist die Straße Obergath noch gesperrt.

Um 5.15 Uhr wurde der Feuerwehr Krefeld gemeldet, dass ein 40-Tonnen-Lkw in Flammen steht. Der Laster hatte verschiedene Lebensmittel und Alkoholika geladen. Der Brand entstand ersten Angaben der Feuerwehr zufolge in der Mitte des Lkw.

Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch ungeklärt.



Aktuell ist die Straße Obergath im Stadtteil Fischeln gesperrt. Wie lange die Sperrung noch andauert, konnte die Polizei noch nicht sagen.

(siev)