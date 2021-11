Wirtschaft in Krefeld : Live-Übertragung aus Brasilien für erste Platte auf Siempelkamp-Anlage

Die erste Platte wird gefeiert: Jonathan Parisotto, Rene Hladnik, Roman Ritsch, Gustavo Lauris, Yusuf Celebi, José Lauris und Martin Kemmsies (v.l.). Foto: Siemelkamp/Siempelkamp

Krefeld Der erste Auftrag der Firma Dexco in Agudos für den Krefelder Maschinenbauer erfolgte bereits vor 25 Jahren. Die neue Anlage ging jetzt in Rekordzeit in Betrieb.

(sti) Wenn in Deutschland Live-Bilder aus Brasilien über den Bildschirm flimmern, dann wird zumeist eine Begegnung der Fußball spielenden Ballkünstler vom Zuckerhut übertragen. Diesmal war es anders und der Zuschauerkreis in Krefeld sehr überschaubar. Spezialisten der Siempelkamp Maschinenbau GmbH blieben wegen der Corona-Krise lieber in Deutschland und verfolgten die Herstellung einer ersten Holzplatte mit der neuen Kurztaktpressenanlage der Firma Dexco in Agudos via Live-Übertragung.

Die Zeitspanne zwischen dem Montagestart und der ersten Platte habe nur drei Monate betragen. Ein Rekord, betonte eine Siempelkamp-Sprecherin.! Die Kurztaktpressenanlage sei die vierte, die Dexco (vormals Duratex) mit Siempelkamp am Standort Agudos errichtet habe. Zudem betreibe der brasilianische Holzwerkstoffproduzent acht Siempelkamp-Anlagen mit Pressentechnologie aus Krefeld. Die erste so genannte ContiRoll (für kontinuierliche Rolle) habe Duratex vor 25 Jahren in Auftrag gegeben. Der Vertrag für das aktuelle Projekt sei im November 2020 unterschrieben worden; 73 Tage nach Eintreffen des letzten Containers und damit in Rekordzeit sei die erste Platte hergestellt worden, so die Sprecherin.