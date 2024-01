Programm des Niederrheinischen Literaturhauses Krefeld Warum Gedichte für Jugendliche immer attraktiver werden

Entdecken kann das Publikum in diesem Jahr eine Menge. Zum Beispiel Verlage. „Deutschlands Literaturszene ist so reich, weil es hier auch viele nicht konzernabhängige Verlage gibt“, sagt Hoeps. Die aber sind oft unbekannt, in Buchläden kaum vertreten, ohne große Werbeetats. „Aber sie betreiben Kultur“, so Hoeps. Und das will das NLH fördern. Unter dem Titel „Die Unabhängigen. Ein Abend mit....“ werden zwei Mal pro Jahr solche Verlage - von Comic bis Lyrik - vorgestellt. Zum ersten Mal am Dienstag, 20. Februar, 19.30 Uhr, im Gloriette, Westwall 11. Wer dort zu Gast sein wird, ist eine Entscheidung des Publikums. Das NLH stellt auf seiner Homepage jeweils drei Verlage vor, die bereits in ihrer Branche gewürdigt worden sind. Interessierte stimmen ab bis zum 17. Januar. Zur Wahl stehen jetzt der Verbrecher Verlag (in der Tradition linker Berliner Verlage gibt er Sachbücher und Belletristik heraus), der reprodukt Verlag (der vielleicht wichtigste Independent Verlag im Bereich Comic) und der Wallstein Verlag (steht für Belletristik abseits des Mainstreams).