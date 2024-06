Festival in Linn So schön war es bei „Jazz an einem Sommerabend“

Wie der Name schon suggeriert, wird ausgiebig aus modalen indischen Strukturen geschöpft, aber alle Beteiligten bekennen hier sehr individuell und freigeistig Farbe. Sarah Murcias virtuoses Bass-Spiel und Christophe Lavergnes präzise aufgeräumte Schlagzeugkunst hielt in Krefeld alles unter Hochspannung. Befeuert vom Pianisten Benjamin Moussay gingen Sclavis und der Trompeter Olivier Laisney eine perfekte Symbiose in Sachen himmelsstürmender Improvisierlust ein. Die hypnotischen Ostinatopassagen und Unisonoparts verkörperten auf jeden Fall den puren „Louis-Sclavis-Stil“ – und der erwies sich in der aktuellen Formation als ausgesprochen anschlussfähig.