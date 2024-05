Aufbau in Krefeld hat begonnen Was man zum Jubiläumsflachsmarkt rund um die Burg Linn wissen muss

In Zeiten, in denen digitale Geräte den Alltag der Menschen bestimmen, erscheint ein Event wie der Flachsmarkt altertümlich und aus der Zeit gefallen. Genau solche Veranstaltungen begeistern aber nach wie vor zahlreiche Menschen. 40.000 bis 45.000 Besucher werden laut Veranstalter an diesem Pfingstwochenende zum 50. Jubiläum des Flachsmarktes auf Burg Linn erwartet. Der Aufbau hat diesen Montag begonnen.