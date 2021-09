Aus der Krefelder Wirtschaft : Carsten Liedtke bleibt Sprecher des SWK-Vorstandes

Krefeld Nach Vorstandskollegin Kerstin Abraham sprach der Aufsichtsrat auch Betriebswirt Liedtke sein Vertrauen aus und verlängerte seinen Vertrag für weitere fünf Jahre.

In der gestrigen Aufsichtsratssitzung wurde Liedtke vorzeitig für weitere fünf Jahre bis 2027 zum Vorstandssprecher bestellt. Nachdem der Vertrag von Vorständin Kerstin Abraham bereits im Frühjahr ebenfalls um fünf Jahre verlängert wurde, schenkte der Aufsichtsrat nun auch Liedtke sein Vertrauen. „Carsten Liedtke hat in seiner jetzt schon beachtlichen Zeit bei der SWK dafür gesorgt, dass sich der Konzern in einem hart umkämpften Markt hervorragend positionieren konnte und jederzeit in der Lage ist, flexibel auf sich ändernde Bedingungen zu reagieren. Zusammen mit Vorständin Kerstin Abraham ist Carsten Liedtke unverzichtbar für den Erfolg des Unternehmens. Dieses erfolgreiche Duo verfolgt konsequent den Kurs des nachhaltigen, wertorientierten Wachstums, agiert mutig, innovativ und wirtschaftlich klug“, lobte Aufsichtsratsvorsitzender Benedikt Winzen und ergänzte: „Dieser Weg hat den SWK-Konzern auf einen Umsatz von knapp 1,4 Mrd. Euro anwachsen lassen, der von rund 3.000 Mitarbeitenden erbracht wird.“